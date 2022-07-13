В Казани возложат цветы к памятнику Державина

Завтра, 14 июля, в Казани возложат цветы к памятнику поэта и государственного деятеля Гавриила Державина. Церемония будет приурочена к 279-летию со дня рождения классика русской литературы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Торжественное мероприятие начнется в 10.30. Его участниками станут первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов, председатель Союза писателей России Николай Иванов и председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, а также представители национально-культурных объединений, педагоги, ученые и деятели культуры.

При этом основные торжества пройдут на родине поэта — в Лаишевском районе Татарстана. Именно на его территории находится село Сокуры, где 3 (по новому стилю — 14) июля 1743 года родился Гавриил Державин.