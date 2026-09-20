В Казани возле избирательного участка выступает агитбригада в стиле 90-х

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Фокусы, песни группы «Комбинация» и зажигательные танцы – агитбригада в стиле 90-х выступает сегодня на площадке перед входом в Казанскую гимназию №107 «Открытие», в которой организована работа избирательного участка. Для гостей проходит музыкальный уличник «Время быть вместе».

«Работа агитбригады каждый год проводится в рамках выборов. Общественные активисты из разных организаций и культурных центров придумывают концепции, в ходе которых создают людям настроение на тех или иных избирательных участках, а также в преддверии выборов – в парках, скверах», – сообщил «Татар-информу» режиссер постановки Дмитрий Юдин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По его словам, выступление сделано в стиле 90-х, потому что «исполнилось 35 лет первым выборам в нашей стране».

«Мы как бы отдаем такую ностальгическую дань тому времени. Многие из нас помнят, как вместе с родителями ходили на выборы, ели чак-чак, шашлык, играла эта замечательная музыка… Мы выстраиваем такой мостик: "Берите детей, приходите на участки отдавать свой голос"», – сказал Юдин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Команда артистов в образе эпохи больших перемен выступает в районах Казани. Импровизированные концерты проходят в парках и у городских избирательных участков. Программа представляет собой калейдоскоп популярной музыки и танцев 1990-х годов. В составе бригады – ведущий, пародист, ретро-фокусник и 34-й состав группы «Комбинация».

Зрители могут сыграть в денди и получить сладкий подарок. Для желающих стать звездами уличных дискотек проходит мастер-класс по движениям. Выступление артистов длится 45 минут.