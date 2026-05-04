Происшествия 4 мая 2026 11:27

В Казани возбуждено уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка

В Казани возбудили уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка.

Ранее в соцсетях сообщали, что в Казани 12-летний мальчик во время тренировки повис на футбольных воротах, однако конструкция не была закреплена и упала на него. Мальчик был госпитализирован с травмами головы.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе СУ СК России по РТ, возбуждено уголовное дело, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

#су ск россии по рт #Бастрыкин Александр
