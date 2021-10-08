В Казани возбудили дело после того, как неизвестный толкнул мужчину под колеса авто

В социальных сетях появилось видео, на котором на улице Тукая в Казани неизвестный во время конфликта толкает мужчину на дорогу, где его сбивает автомобиль.

Как полагает следствие, инцидент произошел вечером 5 октября. Неустановленный пока человек толкнул 27-летнего мужчину под колеса автомобиля Skoda. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут толкнувшего мужчину. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.