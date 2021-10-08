news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 октября 2021  17:05
Павел Климчак

В Казани возбудили дело после того, как неизвестный толкнул мужчину под колеса авто

news_top_970_100

В социальных сетях появилось видео, на котором на улице Тукая в Казани неизвестный во время конфликта толкает мужчину на дорогу, где его сбивает автомобиль.

Как полагает следствие, инцидент произошел вечером 5 октября. Неустановленный пока человек толкнул 27-летнего мужчину под колеса автомобиля Skoda. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут толкнувшего мужчину. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#уголовное дело #покушение на убийство #попал под колеса
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное