news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 ноября 2025 11:25

В Казани возбудили дело после того, как девочка сломала ногу, перенося футбольные ворота

Читайте нас в
Телеграм

В соцсетях появилась информация, что в сентябре в Казани во время занятий в одной из спортивных школ тренер заставила воспитанниц переносить футбольные ворота.

В результате одна из девочек уронила инвентарь на ногу и ей потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали ребенку перелом.

Обращения родителей в компетентные органы результатов не принесли, никто к ответственности не привлечен.

Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025