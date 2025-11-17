В Казани возбудили дело после того, как девочка сломала ногу, перенося футбольные ворота

В соцсетях появилась информация, что в сентябре в Казани во время занятий в одной из спортивных школ тренер заставила воспитанниц переносить футбольные ворота.

В результате одна из девочек уронила инвентарь на ногу и ей потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали ребенку перелом.

Обращения родителей в компетентные органы результатов не принесли, никто к ответственности не привлечен.

Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.