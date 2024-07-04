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Новости Татарстана и Казани
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В Казани возбудили дело после инцидента с кондуктором, который домогался подростка
В местных-телеграм каналах распространились сообщения о том, что в одном из автобусов кондуктор прижимался к двум несовершеннолетним девочкам и показывал им неприличные жесты.
Сообщения заинтересовали следователей, которые возбудили уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«Сотрудник одного из общественных транспортных средств в городе Казани совершил в отношении несовершеннолетних девушек противоправные действия», – говорится в заявлении ведомства.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.
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