В Казани возбудили дело после инцидента с кондуктором, который домогался подростка

В местных-телеграм каналах распространились сообщения о том, что в одном из автобусов кондуктор прижимался к двум несовершеннолетним девочкам и показывал им неприличные жесты.

Сообщения заинтересовали следователей, которые возбудили уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Сотрудник одного из общественных транспортных средств в городе Казани совершил в отношении несовершеннолетних девушек противоправные действия», – говорится в заявлении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

