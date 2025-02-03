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Происшествия 3 февраля 2025 10:54

В Казани возбудили дело на водителя, напавшего на женщину на пешеходном переходе

В Казани возбудили уголовное дело на водителя, который напал на женщину с ребенком. Его обвиняют по статье «Хулиганство».

Выяснилось, что мужчина не пропустил на пешеходном переходе женщину с ребенком, а потом набросился на ее.

На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, как женщина с маленьким ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу на Чистопольской, в то время как водитель не уступил им дорогу. Женщина ударила рукой окно машины, после чего водитель вышел из авто и начал сильно трясти женщину за куртку.

После этого он сел в машину и скрылся.

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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