В Казани возбудили дело на подростков, которые разгромили надземный переход

В Казани возбудили уголовное дело после того, как четверо подростков повредили панели управления и электрики лифта, камеры видеонаблюдения, табло пожарной сигнализации в надземном пешеходном переходе между домом №18 на улице Окольной и домом №2А на Горьковском шоссе.

В результате их действиий АО «Татдортрансинвест» причинен ущерб.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, полицейские установили личности подростков и доставили их в отдел полиции.

Ребят в возрасте от 14 до 17 лет опросили в присутствии законных представителей.

Прокуратура Казани потребовала следователей возбудить уголовное дело по статье «Вандализм, совершенный группой лиц». Ход следствия — на контроле.