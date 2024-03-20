В Казани возбудили дело из-за мошенничества при капремонте многоэтажки

В Казани возбудили дело из-за мошенничества при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Речь идет о ремонте крыши и утеплении фасада многоквартирного дома на улице Мира. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили факты оплаты невыполненных работ и неподтвержденные затраты на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Расследование взято на контроль прокуратуры.