Происшествия 18 декабря 2025 14:42

За десять дней в Казани возбудили 26 уголовных дел о незаконной миграции

В столице республики завершился третий этап операции «Нелегальный мигрант‑2025». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, в рамках проверок сотрудники полиции обходили места, где живут и работают иностранцы, и искали нарушения миграционных правил.

За 10 дней выявили 568 административных нарушений. Среди них – случаи незаконной трудовой деятельности и нарушения правил въезда и пребывания в России. По решениям суда 169 иностранцев должны покинуть страну.

Кроме того, полицейские возбудили 26 уголовных дел. Они касаются организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учет.

