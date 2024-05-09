В Казани вот-вот начнется парад в честь 79-й годовщины Великой Победы

Уже через несколько минут в Казани начнется парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Около Казанского кремля собрались тысячи людей, чтобы своими глазами увидеть праздничное шествие.

В 10.00 по площади Тысячелетия пройдут войска Казанского гарнизона. В параде будут задействованы военнослужащие, курсанты военного училища, студенты военных кафедр учебных заведений, суворовцы, юнармейцы и другие. Всего запланировано участие 45 парадных расчетов.

После парада на площади Тысячелетия запланирован проезд военной техники и ретроавтомобилей. Казанцы увидят легендарные танки Т-34 и ИС-3, бронетранспортеры, пусковую установку БМ-13 «Катюша» и др. В завершение городской сводный хор исполнит песню «День Победы». А со специальной патриотической программой выступит Дмитрий Певцов.

На площади также развернется военно-патриотическая выставка, гостей будут угощать блюдами полевой кухни.