В Казани восстановлены сети ливневой канализации по ул.Яшляр, где провалилась дорога

Фото: Комитет внешнего благоустройства

Восстановление сети ливневой канализации по ул.Яшляр в Казани завершено. Ранее на этой территории из-за износа магистрального коллектора образовался провал дороги из-за разгерметизации. Участок был опасен для соседних зданий и транспорта, по этой причине движение здесь закрывали.

По информации Комитета внешнего благоустройства, отрезок протяженностью 192,5 метра отремонтировали методом микротоннелирования. Он не требует раскопки траншей по всей длине прокладки сетей. Так как коллектор находится на глубине 6,5 метра, этот способ ремонта оказался наиболее подходящим.

«Сейчас дорога открыта, движение осуществляется по щебеночному покрытию», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе комитета.

Коллектор на этом участке отводит дождевые и талые воды с ул.Яшляр, Фаткуллина, Братьев Петряевых, Сайдашева, Шарифа Камала, Габдуллы Тукая.

До полного завершения еще предстоит благоустройство территории и укладка нового дорожного покрытия – выполнить работы планируется в этом году.