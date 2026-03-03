В Казани восстановили водоснабжение на Гвардейской после нескольких дней отключения

В домах на улице Гвардейской в Казани восстановили водоснабжение после аварии на сетях. Подачу воды возобновили сегодня с 11:00, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МУП «Водоканал».

Авария произошла в субботу, 28 февраля, на водопроводе диаметром 630 мм на пересечении улиц Аделя Кутуя и Гвардейской. В целях предотвращения затопления прилегающей территории аварийный участок был отключен.

В «Водоканале» уточнили, что работы велись круглосуточно. Специалисты осушили поврежденный участок, выполнили переключение объектов на магистральных сетях и расчистили смотровые колодцы от снега.

Ремонт осложнялся большой глубиной залегания труб – более пяти метров, а также наличием множества смежных коммуникаций, включая проезжую часть и трамвайные пути. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, был организован подвоз воды.