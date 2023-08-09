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В Казани восстановили работу 92% информационных табло на остановках после масштабного сбоя – теперь они снова показывают время прибытия общественного транспорта. Об этом Комитет по транспорту сообщил в своем телеграм-канале.

«Сотрудники МКУ "ОПП" продолжают восстановительные работы <...> Завершить работы планируется в ближайшее две недели», – отметили в комитете.

Напомним, из-за хакерской атаки на сервера информационные табло вышли из строя 20 июля. Кроме того, горожане и гости города не могли отследить движение общественного транспорта в мобильном приложении «Казань транспорт» и «Яндекс картах». 2 августа проблему смогли решить – началось восстанавление работы.