В Казани выставят картину царицы Сююмбике XVIII века

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 19 апреля в Национальном музее Республики Татарстан можно будет увидеть картину «Портрет царицы Сююмбике и ее семейства» XVIII века. Картина была отреставрирована в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер».

«Сююмбике, безусловно, самый известный женский образ в истории Татарстана, и его знают далеко за пределами региона. Получилась красивая история – «продлить жизнь» прекрасной картине, позаботиться о ней, чтобы напомнить женщинам заботиться о себе», – говорит генеральный директор Национального музея Алиса Вяткина.

«Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» проводится ежегодно в третью неделю апреля, чтобы обратить внимание женщин на необходимость заботы о репродуктивном здоровье. В рамках проекта реализуются акции по восстановлению былой красоты и «здоровья» женских образов в крупнейших музеях России.

В Национальном музее Республики Татарстан хранится 3 живописных полотна, «Портрет царицы Сююмбике и ее семейства» – самое раннее из них. Никто достоверно не знает, как Сююмбике выглядела на самом деле. Автор картины неизвестен.