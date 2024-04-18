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В Казани выставят картину царицы Сююмбике XVIII века
С 19 апреля в Национальном музее Республики Татарстан можно будет увидеть картину «Портрет царицы Сююмбике и ее семейства» XVIII века. Картина была отреставрирована в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер».
«Сююмбике, безусловно, самый известный женский образ в истории Татарстана, и его знают далеко за пределами региона. Получилась красивая история – «продлить жизнь» прекрасной картине, позаботиться о ней, чтобы напомнить женщинам заботиться о себе», – говорит генеральный директор Национального музея Алиса Вяткина.
«Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» проводится ежегодно в третью неделю апреля, чтобы обратить внимание женщин на необходимость заботы о репродуктивном здоровье. В рамках проекта реализуются акции по восстановлению былой красоты и «здоровья» женских образов в крупнейших музеях России.
В Национальном музее Республики Татарстан хранится 3 живописных полотна, «Портрет царицы Сююмбике и ее семейства» – самое раннее из них. Никто достоверно не знает, как Сююмбике выглядела на самом деле. Автор картины неизвестен.
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