В Казани воссоздадут Горбатый мост: идет поиск средств на реализацию проекта

В Казани работают над проектом, по которому воссоздадут Горбатый мост. Его хотят построить на месте существующего объекта, а старый снести. На данный момент ищут деньги на реализацию этого проекта, пишет РБК Татарстан.

Напомним, в 2022-м по заказу ГКУ «Главтатдортранс» проведены проектно-изыскательские работы по демонтажу Горбатого моста. Эксперты обследовали «точку» при помощи 3D-модели и оформили все необходимые чертежи. Позже в рамках отдельных контрактов, на основе полученных обмеров разработают проект воссоздания объекта и начнут строительные работы.

На данный момент Горбатый мост имеет статус аварийного строения. Причем реконструировать его невозможно. При этом в 2017-м «горбатого» внесли в перечень исторически ценных градоформирующих объектов Казани по указу Минкульта РТ. Именно поэтому было принято решение воссоздать объект после сноса аварийной конструкции.