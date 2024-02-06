В Казани волонтеров научат помогать детям с ОВЗ при помощи собак

В столице РТ 20 февраля стартует обучающий курс, на котором волонтеров научат помогать на занятиях по канистерапии. Напомним, эта разновидность терапии с животными. То есть, желающих научат помогать детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с использованием специально отобранных и обученных собак.

Чтобы участвовать в обучении, необязательно иметь свою собаку, достаточно просто записаться на курс по телефону: +7(843)558-74-18. По данным мэрии Казани, обучение состоит из теории и практики. Срок обучения — три месяца. Встречи будут проводить по вторникам и пятницам в 19:00 в коворкинге «Доброй Казани» (ул.Сеченова, 5). К слову, данное благотворительное объединение и организует обучающий курс.

Отметим, что в прошлом году «Добрая Казань» регулярно проводила такие занятия в разных центрах для ребят с ОВЗ. При этом количество желающих обучиться, по данным организации, увеличилось.