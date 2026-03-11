В Казани военные офицеры провели лекции о праве для солдат
В Казани офицеры Военной прокуратуры провели мероприятия для военнослужащих, чтобы повысить их правовую грамотность.
В рамках недели правовых знаний в феврале специалисты посетили воинские части и организации Министерства обороны и войск национальной гвардии.
«Целями указанных мероприятий являлись правовое просвещение, а также сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и установленного порядка прохождения военной службы», – сообщили «Татар-информу» в Военной прокуратуре Казанского гарнизона.