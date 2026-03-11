news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 14:00

В Казани военные офицеры провели лекции о праве для солдат

Читайте нас в
Телеграм
В Казани военные офицеры провели лекции о праве для солдат
Фото: Военная прокуратура Казанского гарнизона

В Казани офицеры Военной прокуратуры провели мероприятия для военнослужащих, чтобы повысить их правовую грамотность.

В рамках недели правовых знаний в феврале специалисты посетили воинские части и организации Министерства обороны и войск национальной гвардии.

Фото: Военная прокуратура Казанского гарнизона

«Целями указанных мероприятий являлись правовое просвещение, а также сплочение воинских коллективов и предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и установленного порядка прохождения военной службы», – сообщили «Татар-информу» в Военной прокуратуре Казанского гарнизона.

Фото: Военная прокуратура Казанского гарнизона

#военные
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

11 марта 2026
Новости партнеров