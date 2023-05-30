В Казани водолазы очистят дно озера Глубокое

В субботу, 3 июня, на казанском озере Глубокое состоится экологическая акция, которую организует отделение Русского географического общества в РТ. Члены общественного подводного научно-исследовательского отряда имени Леонова очистят дно водоема от мусора, сообщает пресс-служба татарстанского отделения РГО.

Присоединиться к акции могут все желающие — зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Пришедшие на субботник горожане займутся уборкой мусора с берегов озера.

Акция начнется в 10.00. Перчатки и мешки участникам выдадут на месте. В качестве точки сбора выбрана пляжная зона у лесопарка «Лебяжье». Для участников предусмотрена полевая кухня.

Мероприятие приурочено к Международному дню очистки водоемов, который отмечается 2 июня. По случаю этой даты региональные клубы подводного плавания выезжают на водоемы, чтобы очистить их берега и дно.