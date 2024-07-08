В озере Малое Лебяжье в Казани ищут тело утонувшего мужчины

В озере Малое Лежбяжье в Казани утонул мужчина. Соответствующее сообщение поступило сегодня днем, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия незамедлительно прибыли водолазы, которые сейчас занимаются поисками.

UPD. Тело утонувшего обнаружили на четырехметровой глубине в 30 метрах от берега. Им оказался 33-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Тело погибшего передали сотрудникам полиции.

Главное управление МЧС России по РТ напоминает о безопасности на водоемах: