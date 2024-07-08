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В озере Малое Лебяжье в Казани ищут тело утонувшего мужчины
В озере Малое Лежбяжье в Казани утонул мужчина. Соответствующее сообщение поступило сегодня днем, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
На место происшествия незамедлительно прибыли водолазы, которые сейчас занимаются поисками.
UPD. Тело утонувшего обнаружили на четырехметровой глубине в 30 метрах от берега. Им оказался 33-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Тело погибшего передали сотрудникам полиции.
Главное управление МЧС России по РТ напоминает о безопасности на водоемах:
- не оставляй ребенка без присмотра;
- не заходи в воду в незнакомом месте;
- не заплывай за буйки и ограждения;
- не игнорируй знак «купание запрещено»;
- не умеешь плавать - не суйся в воду;
- собираешься купаться - откажись от алкоголя!
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