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Происшествия 8 июля 2024 18:54

В озере Малое Лебяжье в Казани ищут тело утонувшего мужчины

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В озере Малое Лебяжье в Казани ищут тело утонувшего мужчины

В озере Малое Лежбяжье в Казани утонул мужчина. Соответствующее сообщение поступило сегодня днем, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия незамедлительно прибыли водолазы, которые сейчас занимаются поисками.

UPD. Тело утонувшего обнаружили на четырехметровой глубине в 30 метрах от берега. Им оказался 33-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Тело погибшего передали сотрудникам полиции.

Главное управление МЧС России по РТ напоминает о безопасности на водоемах:

  • не оставляй ребенка без присмотра;
  • не заходи в воду в незнакомом месте;
  • не заплывай за буйки и ограждения;
  • не игнорируй знак «купание запрещено»;
  • не умеешь плавать - не суйся в воду;
  • собираешься купаться - откажись от алкоголя!
#утонул мужчина
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