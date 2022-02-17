В Казани «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора

В Казани стартовала реконструкция третьего северного коллектора — ремонтные работы проводятся в районе улиц Абсалямова и Меридианная. Здесь устанавливаются новые камеры для последующего устройства временной перекачивающей линии, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на коллекторе завершены, крупные провалы устранены. Территории, где проводились работы, будут благоустроены с потеплением.

Как рассказывал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, при капремонте коллектора будет применена современная технология полимерного рукава. Работа будет проводиться поэтапно, поэтому не потребуется разрывать большие участки и так удастся максимально сохранить инфраструктуру.

Всего будет отремонтировано более 2,3 км сетей третьего северного коллектора. Реконструкция проводится в три этапа. На первом этапе отремонтируют участок протяженностью 760 погонных метров по улице Чистопольской, на втором — 850 погонных метров по проспекту Ямашева, третьем — 700 погонных метров по улице Амирхана.