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Ру Тат
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20 сентября 2021  15:55
Павел Климчак

В Казани водителю стало плохо за рулем, он скончался, его авто въехало в пять автомобилей

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Сегодня в 13.40 на улице Гагарина произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

 

Фото: © Равиль Мукменов

По словам очевидцев, водителю Haval стало плохо за рулем, автомобиль начал вилять по дороге. После этого машина въехала в несколько авто: «ГАЗель», BMW X5, KIA, Volkswagen и «УАЗ». По предварительным данным, водитель Haval скончался до момента ДТП.

Корреспондент ИА «Татар-информ» снял на видео последствия аварии на месте происшествия.

#ДТП #массовое ДТП #стало плохо за рулем
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