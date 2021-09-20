В Казани водителю стало плохо за рулем, он скончался, его авто въехало в пять автомобилей

Сегодня в 13.40 на улице Гагарина произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: © Равиль Мукменов

По словам очевидцев, водителю Haval стало плохо за рулем, автомобиль начал вилять по дороге. После этого машина въехала в несколько авто: «ГАЗель», BMW X5, KIA, Volkswagen и «УАЗ». По предварительным данным, водитель Haval скончался до момента ДТП.

Корреспондент ИА «Татар-информ» снял на видео последствия аварии на месте происшествия.