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В Казани водителю стало плохо за рулем, он скончался, его авто протаранило иномарку
Сегодня в поселке Салмачи произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в городской Госавтоинспекции.
На Центральной улице водителю Toyota стало плохо за рулем. Его машина столкнулась с другой иномаркой, а затем врезалась в сугроб.
Прибывшие медики провели реанимационные действия на месте, но спасти водителя не смогли. По предварительной версии, мужчина погиб из-за тромбоэмболии.
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