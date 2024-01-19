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Руc Тат
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Происшествия 19 января 2024 14:39

В Казани водителю стало плохо за рулем, он скончался, его авто протаранило иномарку

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Сегодня в поселке Салмачи произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Центральной улице водителю Toyota стало плохо за рулем. Его машина столкнулась с другой иномаркой, а затем врезалась в сугроб.

Прибывшие медики провели реанимационные действия на месте, но спасти водителя не смогли. По предварительной версии, мужчина погиб из-за тромбоэмболии.

#смертельное дтп
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