В Казани водителю стало плохо за рулем, он скончался, его авто протаранило иномарку

Сегодня в поселке Салмачи произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Центральной улице водителю Toyota стало плохо за рулем. Его машина столкнулась с другой иномаркой, а затем врезалась в сугроб.

Прибывшие медики провели реанимационные действия на месте, но спасти водителя не смогли. По предварительной версии, мужчина погиб из-за тромбоэмболии.