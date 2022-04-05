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Происшествия
5 апреля 2022  09:48
Полина Шевчук

В Казани водителя троллейбуса отстранили от работы за лихачество на дороге

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Еженедельное совещание по разбору ДТП и нарушений должностных инструкций кондукторами состоялось в МУП «Метроэлектротранс». 

На совещание пригласили водителей, которые нарушали ПДД. Каждую ситуацию разбирали отдельно, выясняли причины нарушений. Всего за прошедшую неделю по вине водителей электротранспорта в Казани произошли 5 ДТП. Решением комиссии нарушители были направлены в отдел БДД для сдачи теоретических экзаменов.

Кроме того, один водитель троллейбуса отстранен от вождения за опасное вождение.

 

#троллейбус #нарушение пдд #Метроэлектротранс
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