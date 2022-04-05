В Казани водителя троллейбуса отстранили от работы за лихачество на дороге

Еженедельное совещание по разбору ДТП и нарушений должностных инструкций кондукторами состоялось в МУП «Метроэлектротранс».

На совещание пригласили водителей, которые нарушали ПДД. Каждую ситуацию разбирали отдельно, выясняли причины нарушений. Всего за прошедшую неделю по вине водителей электротранспорта в Казани произошли 5 ДТП. Решением комиссии нарушители были направлены в отдел БДД для сдачи теоретических экзаменов.

Кроме того, один водитель троллейбуса отстранен от вождения за опасное вождение.