В Казани водителя приговорили к 300 часам обязательных работ за пьяное вождение

В Кировском суде Казани водителя Саидалиева Жабборхона Абдурауфа угли приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили прав на два года.

Ранее он уже был наказан за пьяное вождение – 14 мая 2024 года Вахитовский суд назначил Жабборхону штраф 30 тыс. рублей и лишил прав на 1,5 года.

Административное наказание не остановило водителя от повторного нарушения, и уже Кировский суд 13 января 2026 года приговорил его к обязательным работам, а также постановил конфисковать автомобиль. Приговор вступил в силу 29 января этого года.