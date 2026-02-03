news_header_top
Происшествия 3 февраля 2026 19:51

В Казани водителя приговорили к 300 часам обязательных работ за пьяное вождение

В Кировском суде Казани водителя Саидалиева Жабборхона Абдурауфа угли приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили прав на два года.

Ранее он уже был наказан за пьяное вождение – 14 мая 2024 года Вахитовский суд назначил Жабборхону штраф 30 тыс. рублей и лишил прав на 1,5 года.

Административное наказание не остановило водителя от повторного нарушения, и уже Кировский суд 13 января 2026 года приговорил его к обязательным работам, а также постановил конфисковать автомобиль. Приговор вступил в силу 29 января этого года.

Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

