Происшествия 6 мая 2026 15:34

В Казани водителя «Нивы» наказали за покатушки с высунувшимся из люка авто пассажиром

Веселые покатушки 27-летнего водителя «Нивы» в центре Казани обернулись для него административным наказанием. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 мая возле дома №34 по улице Лево-Булачной. Мужчина перевозил молодого пассажира, который ехал высунувшись из люка авто на крыше. Паренек демонстративно приветствовал других участников дорожного движения. Проступок сняли на камеру очевидцы, ролик завирусился в соцсетях.

В отношении водителя составлены административные протоколы о перевозке людей вне кабины автомобиля, а также о нарушении правил применения ремней безопасности, говорится в сообщении. Вину нарушитель признал, в содеянном раскаялся.

#водитель-нарушитель #центр казани #госавтоинспекция казани
