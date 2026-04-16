news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 16 апреля 2026 14:45

В Казани водителя наказали за езду с пассажирами, сидящими в проемах для окон

Читайте нас в
Телеграм

В Казани наказали водителя, пассажиры которого сидели в оконных проемах.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, сотрудники ведомства получили информацию, что на Ершова, недалеко от Корстона, Haval едет с пассажирами, сидящими в оконных проемах автомобиля. Туда отправился патруль, который задержал машину. Выяснилось, что за рулем сидел 22-летний парень, житель Краснодарского края. Его пассажирами были двое мужчин из Казани.

На водителя и на обоих пассажиров составили протоколы. Свою вину они признали.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

15 апреля 2026
Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

15 апреля 2026
Новости партнеров