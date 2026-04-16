В Казани водителя наказали за езду с пассажирами, сидящими в проемах для окон

В Казани наказали водителя, пассажиры которого сидели в оконных проемах.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, сотрудники ведомства получили информацию, что на Ершова, недалеко от Корстона, Haval едет с пассажирами, сидящими в оконных проемах автомобиля. Туда отправился патруль, который задержал машину. Выяснилось, что за рулем сидел 22-летний парень, житель Краснодарского края. Его пассажирами были двое мужчин из Казани.

На водителя и на обоих пассажиров составили протоколы. Свою вину они признали.