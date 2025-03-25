В Казани водителя эвакуатора наказали за дрифт у Кремля

В Казани сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя эвакуатора, устроившего дрифт на площади Тысячилетия. Инцидент был зафиксирован на видео, где видно, как эвакуатор выполняет резкие повороты, в результате которых автомобиль «Лада» 15-й модели падает с платформы.

Водителя эвакуатора вызвали в подразделение Госавтоинспекции для разъяснительной беседы. Им оказался 23-летний житель Пестречинского района, который признался в содеянном.

Молодой человек рассказал, что 15 марта его попросили поучаствовать в съемке ролика, предложив за это 15 тыс. рублей. Согласно условиям, он должен был вести эвакуатор таким образом, чтобы автомобиль упал с платформы.

За нарушение ПДД против водителя составили административный материал по статье «Опасное вождение».