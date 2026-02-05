news_header_top
Происшествия 5 февраля 2026 15:22

В Казани водителя автобуса наказали за проезд на красный свет

В Казани привлекли к ответственности водителя автобуса, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушение выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе мониторинга социальных сетей.

Проверка установила, что инцидент произошел 18 января в 09.31 на улице Ю. Фучика, 149. Нарушение допустил водитель автобуса «Нефаз», принадлежащего «КПАТП №9».

Личность нарушителя оперативно установили, им оказался 42-летний мужчина. В отношении водителя составлен административный протокол за проезд на красный сигнал светофора. Ему грозит административный штраф.

