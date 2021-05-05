В Казани водители скорой помощи зарабатывают до 57 тыс. рублей

Работодатели Казани готовы платить водителям машин скорой медицинской помощи (СМП) зарплату до 57 тыс. рублей в месяц. Это следует из результатов исследования, проведенного в апреле этого года сервисом SuperJob в разных городах России.

При этом «наиболее востребованы на рынке труда водители автомобиля скорой медицинской помощи с опытом работы водителем автомобиля СМП от пяти лет, отличным знанием города и опытом работы водителем реанимобиля от одного года», отмечают аналитики.

Именно такой специалист может рассчитывать на получение зарплатного максимума. При этом средний заработок водителя скорой помощи в столице Татарстана составляет 40 тыс. рублей.

В коммерческих клиниках Москвы водители скорой могут зарабатывать до 100 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — до 80 тыс., в Екатеринбурге — до 67 тыс., а в Нижнем Новгороде, как и в Казани, — до 57 тыс.

Согласно среднестатистическому портрету соискателя в столице РТ, это 41-летний мужчина (женщины составляют лишь 1% претендующих на такую работу). Он имеет среднее профессиональное образование в 56% случаев, готов к переезду в 13% случаев, не был трудоустроен на момент размещения резюме в 85% случаев и трудился на последнем месте работы в среднем 5,1 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане администраторы медклиник зарабатывают аналогичные суммы — до 57 тыс. рублей.