В Казани водители-курьеры могут зарабатывать в месяц порядка 110 000 рублей

110 000 рублей составила максимальная заработная плата водителей-курьеров в Казани. При этом их коллеги, передвигающиеся по городу пешком или на велосипедах и самокатах, получают до 75 000 рублей. Об этом со ссылкой на исследование сообщает ТНВ.

Еще в 2020-м году водитель-курьер мог максимально заработать 57 000 рублей. Рыночная заработная плата курьеров пеших/на самокате/велосипеде в этой же категории тогда составляла 37 000 рублей.

Что касается Москвы, то на сегодняшний день показатели максимальной зарплаты сотрудников службы доставки (водителей-курьеров) составляет 170 000 рублей, а вот в Санкт-Петербурге сумма достигает 140 000 рублей.