В Казани водителей вновь просят забрать машины с парковок из-за уборки снега

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Власти столицы Татарстана опять просят жителей города убрать свои автомобили с ряда муниципальных парковок, где предстоящей ночью будут убирать снег. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.

Работы по очистке будут вестись поэтапно в темное время суток, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

С 21:00 до 23:00 уберут снег на платной парковке №227 на улице Лушникова.

Кроме того, с 21:00 до 6:00 21 января будут убирать снег на следующих участках:

– улица Петербургская – параллельный проезд улицы Петербургской, четная сторона от пересечения с улицей Суконной до пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева;

– улица Петербургская – обе стороны улицы от пересечения с улицей Туфана Миннуллина до улицы Суконной;

– местный проезд – обе стороны от пересечения с улицей Петербургской до пересечения с улицей Старообрядческой, вдоль дома №35 на улице Петербургской;

– улица Шигабутдина Марджани – нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Татарстан до пересечения с улицей КСКа, обе стороны улицы от пересечения с улицей КСКа до пересечения с улицей Нурсултана Назарбаева;

– улица Профессора Нужина – четная сторона улицы вдоль дома №2 на улице Профессора Нужина, нечетная сторона улицы вдоль дома №1 на улице Профессора Нужина.