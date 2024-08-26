Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани водителей оштрафовали на 21 млн рублей за перевозку некоторых грузов
В Казани камеры с искусственным интеллектом обнаружили 6,1 тыс. фактов перевозки сыпучих грузов без полога. За это водителей-нарушителей оштрафовали на сумму 21,1 млн рублей, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.
«Следует отметить, что основная часть правонарушителей – это юридические лица, штрафные санкции для данной категории начинаются от 100 тысяч рублей. Часто возникает вопрос, как избежать таких больших штрафов. Ответ на него простой – не нарушать», - подытожил докладчик.
Шакиров также уточнил, что всего было рассмотрено почти 1,7 тыс. материалов, с нарушителей уже взыскали 458 тыс. рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»