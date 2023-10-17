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Руc Тат
Происшествия 17 октября 2023 21:51

В Казани водитель вылетел на красный, сбил мальчика и скрылся

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Сегодня вечером 10-летнего мальчика в Казани сбила машина, сообщает городская Госавтоинспекция.

На перекрестке Фучика и проспекта Победы школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил автомобиль.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Водитель скрылся с места ДТП, а ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

#в казани сбили ребенка
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