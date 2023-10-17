В Казани водитель вылетел на красный, сбил мальчика и скрылся

Сегодня вечером 10-летнего мальчика в Казани сбила машина, сообщает городская Госавтоинспекция.

На перекрестке Фучика и проспекта Победы школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил автомобиль.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Водитель скрылся с места ДТП, а ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.