В Казани водитель выехал на встречку и влетел в легковушки, два человека в больнице

Накануне в Казани 36-летний водитель за рулем автомобиля Kia Sportage вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Kia Sorento, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

От лобового удара автомобиль Kia отбросило на автомобиль Chery Tiggo под управлением 39-летнего мужчины.

ДТП произошла на улице Тэцевская со стороны улицы Химическая в направлении улицы Северо-Западная.

В результате ДТП двух водителей автомобилей: Kia Sorento и Chery Tiggo с различными травмами госпитализировали.