В Казани водитель въехал в столб, он упал на пожилую женщину

Накануне в районе девяти часов вечера на перекрестке улицы Родины и проспекта Победы произошло ДТП: водитель «Лады Приоры», по предварительным данным, выехал на красный свет и столкнулся с автобусом «МАЗ».

После аварии легковушку отбросило на ограждение и столб. От удара столб упал на 77-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медпомощь. После этого женщину отпустили домой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.