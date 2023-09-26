В Казани водитель трамвая сбил пожилого пешехода

Накануне в Казани водитель трамвая совершила наезд на 69-летнего мужчину, который шел по тротуару, сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 32-летняя женщина-водитель, управляя трамваем на пересечении улиц Тульская – Авангардная, не выбрала безопасную скорость и сбила пешехода, который шел по тротуару.

В результате ДТП мужчина после оказания медицинской помощи отпущен из больницы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 116 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими — два наезда на пешеходов, одно столкновение транспортных средств.