В Казани водитель трамвая помог потерявшемуся маленькому мальчику

В Казани водитель трамвая Владимир Сайфутдинов помог потерявшемуся ребенку. Об этом сообщает Метроэлектротранс.

Сегодня утром в салон трамвая 1-го маршрута на остановке «ул. Шамиля Усманова» зашли две женщины и маленький мальчик. На вид юному пассажиру было всего 4-5 лет. Некоторое время спустя женщины стали выходить из салона, и выяснилось, что ребенок едет не с ними. В итоге водитель позаботился о ребенке и передал его сотрудникам полиции.

«Благодаря внимательности и профессионализму Владимира Геннадьевича мальчик был своевременно замечен и передан сотрудникам полиции и оказался в безопасности. Позднее сотрудники полиции нам сообщили, что родители юного пассажира нашлись», – говорится в сообщении.