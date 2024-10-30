В Казани водитель трамвая, который сбил двоих рабочих, предстанет перед судом

В Казани 34-летняя женщина-водитель трамвая сбила двоих рабочих, которые ремонтировали трамвайные рельсы.



ДТП произошло на Проспекте Ямашева. Один из рабочих, 61-летний мужчина, скончался на месте.



Прокуратура Казани направила дело на рассмотрение в суд.