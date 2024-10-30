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В Казани водитель трамвая, который сбил двоих рабочих, предстанет перед судом
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В Казани 34-летняя женщина-водитель трамвая сбила двоих рабочих, которые ремонтировали трамвайные рельсы.
ДТП произошло на Проспекте Ямашева. Один из рабочих, 61-летний мужчина, скончался на месте.
Прокуратура Казани направила дело на рассмотрение в суд.
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