В Казани водитель Suzuki не уступил дорогу и столкнулся с 16-летним питбайкером

На Беломорской улице в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего питбайкера. Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария произошла в минувшее воскресенье.

По данным ведомства, юноша за рулем питбайка JHL выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с Suzuki Grand Vitara, водитель которого поворачивал налево и не уступил дорогу.

У подростка не было прав, на него составили несколько протоколов, а питбайк отправили на спецстоянку. 33‑летнего водителя Suzuki также привлекли к ответственности за непредоставление преимущества и отсутствие ОСАГО.