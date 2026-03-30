news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 марта 2026 16:56

В Казани водитель Suzuki не уступил дорогу и столкнулся с 16-летним питбайкером

Читайте нас в
Телеграм

На Беломорской улице в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего питбайкера. Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария произошла в минувшее воскресенье.

По данным ведомства, юноша за рулем питбайка JHL выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с Suzuki Grand Vitara, водитель которого поворачивал налево и не уступил дорогу.

У подростка не было прав, на него составили несколько протоколов, а питбайк отправили на спецстоянку. 33‑летнего водителя Suzuki также привлекли к ответственности за непредоставление преимущества и отсутствие ОСАГО.

#дтп в казани #гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
