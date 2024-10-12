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Происшествия 12 октября 2024 16:08

В Казани водитель сбил женщину, которая ремонтировала свой сломанный автомобиль

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В Казани водитель Мазды сбил женщину, которая ремонтировала свой сломанный автомобиль на дороге.

Авария произошла утром напротив дома 194 по улице Проспект Победы.

48-летняя женщины остановилась на дороге из-за поломки своего автомобиля. Она вышла из салона и ремонтировала машину, не выставив аварийный знак.

Водитель Мазды сбил женщину и врезался в ее автомобиль. На месте женщину осмотрели врачи, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции возбудили дело об административном нарушении из-за причинения вреда здоровью.

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