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В Казани водитель сбил женщину, которая ремонтировала свой сломанный автомобиль
В Казани водитель Мазды сбил женщину, которая ремонтировала свой сломанный автомобиль на дороге.
Авария произошла утром напротив дома 194 по улице Проспект Победы.
48-летняя женщины остановилась на дороге из-за поломки своего автомобиля. Она вышла из салона и ремонтировала машину, не выставив аварийный знак.
Водитель Мазды сбил женщину и врезался в ее автомобиль. На месте женщину осмотрели врачи, но госпитализация не потребовалась.
Сотрудники полиции возбудили дело об административном нарушении из-за причинения вреда здоровью.
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