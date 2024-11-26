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Происшествия 26 ноября 2024 12:33

В Казани водитель сбил женщину, которая переходила дорогу там, где запрещено

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Сегодня утром 50-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota сбил 58-летнюю женщину.

ДТП произошло в Казани на улице Мира напротив дома 30А.

Пенсионерка переходила дорогу в запрещенном месте по ходу движения автомобиля.

Бригада скорой помощи доставила женщину в большую. В результате ДТП она получила травмы различной степени.

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