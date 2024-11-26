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Новости Татарстана и Казани
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В Казани водитель сбил женщину, которая переходила дорогу там, где запрещено
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Сегодня утром 50-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota сбил 58-летнюю женщину.
ДТП произошло в Казани на улице Мира напротив дома 30А.
Пенсионерка переходила дорогу в запрещенном месте по ходу движения автомобиля.
Бригада скорой помощи доставила женщину в большую. В результате ДТП она получила травмы различной степени.
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