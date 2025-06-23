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Происшествия 23 июня 2025 10:55

В Казани водитель сбил школьника, который перебегал дорогу там, где нельзя

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Накануне в жилом массиве «Ферма-2» водитель сбил девятилетнего ребенка, который перебегал дорогу в запрещенном месте.

«Ребенка с травмами головы увезли в ДРКБ. Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без присмотра и контролируйте их поведение на дороге. Расскажите детям о правилах дорожного движения и покажите места рядом с домом и школой, где можно безопасно перейти дорогу», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин.

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