В Казани водитель сбил школьника, который перебегал дорогу там, где нельзя

Накануне в жилом массиве «Ферма-2» водитель сбил девятилетнего ребенка, который перебегал дорогу в запрещенном месте.

«Ребенка с травмами головы увезли в ДРКБ. Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без присмотра и контролируйте их поведение на дороге. Расскажите детям о правилах дорожного движения и покажите места рядом с домом и школой, где можно безопасно перейти дорогу», – рассказал «Татар-информу» начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Михаил Савин.