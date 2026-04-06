Происшествия 6 апреля 2026 15:40

В Казани водитель сбил ребенка, переезжавшего дорогу на электросамокате

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка, который пытался пересечь дорогу на электросамокате.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, ДТП случилось 4 апреля на улице Братьев Касимовых. Имея 20-летний стаж управления автомобилем, 43-летний водитель Chevrolet Aveo проигнорировал красный сигнал светофора и поехал дальше. В этот момент мальчик пытался переехать дорогу на электросамокате, несмотря на то, что правила требуют спешиться и лишь затем перейти дорогу.

В результате, ребенок получил травмы и был доставлен в больницу на скорой.

#гаи #ребенок пострадал в дтп #Казань
