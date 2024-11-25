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В Казани водитель сбил пенсионерку, которая после ДТП скончалась в больнице
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Сегодня утром 33-летний водитель «ВАЗ 2123» сбил 77-летнюю женщину.
ДТП произошло напротив дома 54 на проспекте Ямашева.
Пенсионерка переходила дорогу в запрещенном месте по ходу движения внедорожника.
В результате ДТП бабушка получила травмы различной степени тяжести и в течение двух часов скончалась в больнице.
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