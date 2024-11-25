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Происшествия 25 ноября 2024 12:53

В Казани водитель сбил пенсионерку, которая после ДТП скончалась в больнице

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Сегодня утром 33-летний водитель «ВАЗ 2123» сбил 77-летнюю женщину.

ДТП произошло напротив дома 54 на проспекте Ямашева.

Пенсионерка переходила дорогу в запрещенном месте по ходу движения внедорожника.

В результате ДТП бабушка получила травмы различной степени тяжести и в течение двух часов скончалась в больнице.

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