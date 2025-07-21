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Происшествия 21 июля 2025 10:20

В Казани водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу на красный

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Сегодня утром в Казани 51-летний водитель за рулем автомобиля Kia Rio на большой скорости сбил 36-летнего мужчину.

ДТП произошло на улице Ершова. Выяснилось, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушения и проведения административного расследования.

В отношении пешехода также возбуждено дело об административном правонарушении.

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