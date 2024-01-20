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Происшествия 20 января 2024 11:16

В Казани водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся, но его задержали

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Накануне утром на Товарищеской водитель Kia сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, но его задержали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Девушка в результате аварии получила травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, ПДД нарушили оба. В отношении пешехода и водителя полиция составила административные материалы.

#сбил и скрылся
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