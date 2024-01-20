В Казани водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся, но его задержали

Накануне утром на Товарищеской водитель Kia сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, но его задержали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Девушка в результате аварии получила травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, ПДД нарушили оба. В отношении пешехода и водителя полиция составила административные материалы.