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В Казани водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся, но его задержали
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Накануне утром на Товарищеской водитель Kia сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП, но его задержали, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Девушка в результате аварии получила травмы разной степени тяжести.
По предварительным данным, ПДД нарушили оба. В отношении пешехода и водителя полиция составила административные материалы.
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