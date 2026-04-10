В Казани водитель переехал пешехода, лежавшего на дороге

В Казани водитель наехал на пешехода, лежавшего на дороге.

Накануне в соцсетях появились сообщения о смертельном ДТП на Ямашева. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Как уточнили в Госавтоинспекции города, водитель ехал с большой скоростью и переехал пешехода, который находился на дороге, однако переходить ее не собирался. Как позднее рассказал сотрудникам ГАИ сам водитель, тот лежал на проезжей части.

Пешеход от полученных травм скончался.