Происшествия 10 апреля 2026 10:40

В Казани водитель переехал пешехода, лежавшего на дороге

В Казани водитель наехал на пешехода, лежавшего на дороге.

Накануне в соцсетях появились сообщения о смертельном ДТП на Ямашева. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Как уточнили в Госавтоинспекции города, водитель ехал с большой скоростью и переехал пешехода, который находился на дороге, однако переходить ее не собирался. Как позднее рассказал сотрудникам ГАИ сам водитель, тот лежал на проезжей части.

Пешеход от полученных травм скончался.

#гаи #дтп погибший #Казань
В топе
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
Новости партнеров