В Казани водитель, отказавшись показать документы полицейскому, протащил его за машиной

Инцидент произошел ночью 19 июня в Казани. Как рассказали агентству в пресс-службе УМВД России по Казани, сотрудники патрульно-постовой службы во дворе одного из домов на Минской обратили внимание на автомобиль Chevrolet Aveo.

Один из полицейских подошел к машине и попросил водителя предъявить документы. В этот момент водитель включил зажигание и поехал — полицейский держался за дверь. Протащив за машиной сотрудника полиции около 50 метров, водитель скрылся. Полицейский получил травмы.

Был объявлен план «Перехват», оирентировки передали всем наружным службам. Брошенный автомобиль сотрудники полиции нашли на улице Фучика.

Как стало известно агентству из собственного источника, в легковушке было два человека. Бросив машину на Фучика, они пересели в такси и надеялись скрыться. В какой-то момент такси для проверки остановил патруль. Водителя задержали.

По информации пресс-службы УМВД России по Казани, 31-летнего мужчину доставили в отдел полиции. На него составили административный протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

«Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти будут переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — рассказали агентству в УМВД России по Казани.