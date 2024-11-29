В Казани водитель не справился с управлением и влетел в столб надземного перехода

Сегодня утром 26-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта», чтобы избежать столкновения, наехал на бордюр, а после влетел в бетонную опору надземного пешеходного перехода.

Автомобиль двигался по улице Проспект Победы со стороны Академика Сахарова в направлении Академика Губкина.

Бригада скорой помощи доставила раненного мужчину в больницу.

В результате столкновения мужчина получил травмы различной степени.