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Новости Татарстана и Казани
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В Казани водитель не справился с управлением и влетел в столб надземного перехода
Сегодня утром 26-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта», чтобы избежать столкновения, наехал на бордюр, а после влетел в бетонную опору надземного пешеходного перехода.
Автомобиль двигался по улице Проспект Победы со стороны Академика Сахарова в направлении Академика Губкина.
Бригада скорой помощи доставила раненного мужчину в больницу.
В результате столкновения мужчина получил травмы различной степени.
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